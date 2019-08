Dornstetten "Polenkinderheim": Stele erinnert an tote Säuglinge

Dantes hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten und unter anderem auch die Gedenkstätte Radolfzell gestaltet. Er verfolgt mit seinem Werk aber auch ganz aktuelle gesellschaftspolitische Ziele: "In aller erster Linie geht es um die betroffenen Kinder – um deren Beachtung und um ein Mindestmaß an Würde. Es geht aber auch darum, in so bewegten Zeiten wie heute ein sichtbares Zeichen zu setzen." Öffentlich sichtbar wird dieses Zeichen der Versöhnung und Aussöhnung am Volkstrauertag. Denn am Sonntag, 17. November, wird die Stele in einer Feierstunde der Öffentlichkeit übergeben. Angedacht ist es auch, überlebende Familienangehörige der gestorbenen Säuglinge hierzu einzuladen.

Die 2,40 Meter hohe und aus vier übereinander gestapelten Kuben bestehende Stele beinhaltet 13 Kreuze, die sowohl als Positivform als auch als aus der Edelstahlfläche herausgearbeitete Negativformen dargestellt sind. Die Oberfläche dieser Stele besteht aus geschliffenem und an der Innenseite schwarzbraun patiniertem Edelstahl. Die Skulptur soll, so Dantes, dem Betrachter mit ihrer Dualität der Positiv- und Negativformen sowie der geschliffenen und schwarzbraun patinierten Flächen Aspekte wie Vergangenheit und Gegenwart, Leben und genommenes Leben, Unrecht und Bewusstsein nahebringen. Dabei trägt jedes der 13 Kreuze den Namen eines verstorbenen Säuglings. Zusätzlich ist in Sichthöhe eine Tafel mit einem erklärenden Text angebracht.