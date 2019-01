Dornstetten Offener Stammtisch

Diese historischen Zeugnisse seien für die Heimatgeschichte von großer Bedeutung und heute an vielen Stellen bedroht, teilt Dorothee Kühnel, Leiterin des Gemeindearchivs Baiersbronn, in ihrer Einladung mit – sei es durch Verwitterung, Straßenbau oder einfach Unkenntnis, um was es sich handelt.

Durch die Erfassung, eine genaue Beschreibung mitsamt Foto und Standortbestimmung, solle auf die Bedeutung dieser kleinen Denkmale hingewiesen werden. Damit sich die Personen, die bereits Kleindenkmale erfassen, kennenlernen und auch weitere Interessierte hinzukommen können, findet dieser Stammtisch am Dienstag, 29. Januar, ab 15 Uhr in der Bar & Café Wohnzimmer am Marktplatz in Dornstetten statt.

Weitere Informationen: Dorothee Kühnel, Telefon 07442/12 16 63 (Montag bis Donnerstag), Gerhard Staib, Telefon 0711/78 26 25 95, oder per Mail an geek.info@ t-online.de und unter www. kleindenkmale-geek-bw.de.