Der Bürgersaal im Dornstetter Rathaus platzte aus allen Nähten. Eine große Kinderschar war gekommen, um sich das Kasperletheater anzusehen und sich vom Nikolaus ein Geschenk abzuholen. "Heute ist Nikolaus, und an Nikolaus verschenkt man traditionell etwas", hieß Bürgermeister Bernhard Haas Kinder, Eltern und Großeltern willkommen und kündigte das Geschenk der Stadt an: ein Theaterstück der Puppenbühne Tannenspitz aus Freudenstadt. Regina Paulus und Sabine Fritz waren mit dem Kasperle gekommen, um den Kindern die Geschichte "Das wundersame Stöckchen" vorzuspielen. Als die Gäste aus dem Rathaus, wo sie der Förderverein Hallenbad mit Glühwein, Punsch und Gebäck bewirtet hatte, auf den Marktplatz traten, warteten dort der Nikolaus und seine Engel, die Leiterwagen mit Geschenken vollgepackt. Vor dem Rathaus wurden auch Hot Dogs angeboten. Wer wollte, durfte dem Nikolaus ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen. Bevor er und die drei Engel die Päckchen an die Kinder verteilten, sangen alle gemeinsam ein Weihnachtslied. Insgesamt 250 Päckchen hatten die Mitarbeiter der Stadt gepackt. Und das war auch gut so. Denn Nikolaus und Engel hatten alle Hände voll zu tun, damit jedes Kind sein Geschenk bekam. Mit weihnachtlichen Weisen wurde das Geschenke verteilen von der Jugend der Stadtkapelle, die sich unter dem beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz platziert hatte, umrahmt. Fotos: Sannert