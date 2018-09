Dornstetten Mehr als ein Wirtschaftsgebilde

"Pulse of Europe" trifft sich jeden ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Dornstetten. Die nächsten politischen Gäste sind Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD) am 4. Oktober, die Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) am 7. Oktober und Norbert Beck (CDU) am 4. November und Liedermacher Boris am 17. November.

Darüber hinaus arbeitet "Pulse of Europe" mit sogenannten Hausparlamenten, in denen im kleinen Kreis politische Themen erarbeitet und an die Politik geleitet werden.