Dornstetten "Machen Sie erst Ihre Hausaufgaben!"

Die drei Repräsentanten der Firma Imakomm versuchten mit Hochglanzprospekt, Multimedia-Präsentation und kurzen Vorträgen das Gremium von ihren Ideen zu überzeugen. Für die Räte hatten sie einige Fragen parat: In welchen Teilen der Innenstadt sind künftig noch welche Funktionen realistisch? Welche Potenziale sind da, und wie soll welche Zielgruppe belebt werden? Zur Untermauerung ihrer Thesen zogen sie sowohl Albert Einstein als auch Bundesbauministerin Barbara Hendricks heran.

Das Büro Reschl empfahl, in einem zweistufigen Vorgehen zunächst die Erfordernisse der Gesamtstadt sowie die Projekte in einem Handlungsplan festzuschreiben. Richard Reschl zeigte sich überzeugt, dass es der Stadt gelingen muss, Eigentümer, Mieter und Pächter mit ins Boot zu holen. Allerdings vermisse er in Dornstetten "die Ernsthaftigkeit für die neue Herausforderung" und warnte vor möglichen "Endlosschleifen".

Überhaupt ging der renommierte Stadtplaner mit den Anwesenden streng ins Gericht. Dies zeigte sich auch bei der Bemerkung aus dem Gremium nach der Rolle der Visionen im vorliegenden Konzept – "Auf der Ebene der Visionen einigt man sich, und dann tut es nicht weh", die Reschl mit "nicht gemachten Hausaufgaben der Stadt" konterte. Denn seiner Überzeugung nach bilden die Grundlage jeder Stadtentwicklung Festlegungen wie welche Entwicklungskorridore vorhanden sind, wohin die Entwicklung der Einwohnerzahlen gehen soll und für welche Räume Handlungsbedarf besteht. Seine pragmatische Empfehlung an die sichtlich verblüfften Räte lautete daher: "Machen sie erst einmal Ihre Hausaufgaben, und dann können Sie auch Visionen entwickeln."