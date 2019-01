Dornstetten Literatur pur bei den Buchwochen

Dornstetten. Den Auftakt der Dornstetter Buchwochen liefert Inge Barth-Grözinger aus Bad Wildbad mit ihrem regionalgeschichtlichen Roman "Wildblütenzeit". Am Montag, 11. Februar, wird sie aus ihrer Schwarzwald-Familiensaga lesen, informiert die Stadtverwaltung Dornstetten. Die Familiensaga spielt in Ettlingen und handelt vom glanzvollen Aufstieg des Traditionshauses "Zum Markgrafen", das seit 1780 Segen, aber auch größter Fluch der Familie Haug ist.

Seinen Bestseller "Russendisko" kennt fast jeder. So wurde Wladimir Kaminer schnell zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Aus der Disko hat es Kaminer inzwischen aufs Kreuzfahrtschiff verschlagen. Am Dienstag, 19. Februar, werde er mit Witz und Neugier von seinen Erlebnissen als Kreuzfahrer auf hoher See und in aller Welt berichten, heißt es in der Ankündigung.

Mit ihm macht Geschichte und Europa Spaß: Der Kabarettist und Bestsellerautor Sebastian Schnoy wird am Mittwoch, 20. Februar, unter dem Motto "Hauptsache Europa! Jetzt erst recht!" einen kabarettistischen Vorgeschmack auf sein im Mai 2019 erscheinendes Buch "Das bisschen Frieden" bieten. Er hat aber auch mit "Smörrebröd in Napoli" und "Von Napoleon lernen, wie man sich vor dem Abwasch drückt" weitere seiner geschichtlichen Spiegel-Bestseller im Gepäck.