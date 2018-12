Dornstetten Lehrerin wagt sich aufs Eis

Levin ist im Schnitt alle zwei Tage auf der Baiersbronner Eisbahn, die er als "stark" beschreibt. Als die Halle renoviert wurde, war Levin auf Rollschuhen und Inlinern unterwegs. Jetzt ist er froh, dass er wieder das "fluffige" Gefühl auf dem Eis erleben kann. Auch Eishockey würde ihm Spaß bereiten, aber da gibt es keinen Verein in der unmittelbaren Nähe. Und Schwenningen ist halt ein bisschen weit weg. Dankbar sei er Amelie, die ihm ein kostenloses Sondertraining ermöglichte.

Jana Maier stammt aus Oberiflingen. Sie ging das Ganze erst mal etwas vorsichtig an. "Voriges Jahr lag ich hier mal auf der Nase", bekannte sie. "Aber ich muss sagen, meine ersten Runden haben wieder gut geklappt", bilanzierte sie ihren Auftritt. Die Koordination war gut. Schließlich ist Jana bei Dornstetter Vereinen eine begeisterte Handballspielerin und Geräteturnerin.

Nach Jahren wagte sich Lehrerin Rieger mal wieder aufs Eis. Die Bahn in Baiersbronn mache was her, findet sie. Eislaufen macht Hunger, umso besser schmeckte das Pausenbrot. Für den großen Hunger konnte man den Kiosk besuchen, wo man sich auch in molliger Wärme niederlassen kann. Lang wurde der Tag auch für Lara Wegenast, die ebenfalls aus Oberiflingen kommt. Aufstehen um 6 Uhr hält fit, um 6.30 Uhr rollt der Schulbus an. Die Eisbahn kannte Lara bereits. Auch sie freute sich, gemeinsam mit ihren Klassenkameraden hier einen gemeinsamen Tag zu verbringen. Auch Lara spielt Handball in Dornstetten. So ist es kein Wunder, dass ihr Lieblingsfach der Sport ist. Einen kleinen Absitzer auf dem Eis musste Lara verschmerzen. Freyja Armbruster fand die frisch sanierte Eishalle "cool". Einen Vergleich hatte sie: Etwa fünf Mal hatte sie die Eisbahn vor dem Umbau besucht. Es habe allen viel Freude bereitet, so die Schüler der 7a, die sich herzlich für den Gewinn bedankten. Viele Schüler wollen wiederkommen. Denn gerade in milden Wintern bietet die Eisbahn die Möglichkeit, Wintersport zu betrieben. Die etwa acht Zentimeter dicke Eisschicht sorgte auf der 30 mal 46 Meter großen Fläche für das optimale Eislaufvergnügen.

Danach hieß es für Gudrun Schulz-Züfle. wieder alle Schlittschuhe einzusortieren: Frieren musste sie dabei nicht. Den die Schlittschuhe werden in einem gut beheizten Raum aufbewahrt, damit sie rasch trocknen. Verwalten muss sie dabei 450 Paar Schlittschuhe, von der Kindergröße bis Größe 50. Die Klasse 7a trat glücklich und zufrieden mit Amelie um 11.49 Uhr den Heimweg mit der Bahn an. Die Öffnungszeiten der Eisbahn stehen auf unseren Seiten "Termine & Service".