Dornstetten Kunstausstellung, Schauarbeiten und Führungen

Das angenehme Herbstwetter lud dazu ein, auch bei Aktionen im Freien mitzumachen. Wer wollte, konnte auf einem Rasentraktor Runden drehen oder Holzliegen bunt anmalen, während die Kinder sich in einer Hüpfburg vergnügten. Die jüngsten Besucher konnten sich beim Kinderschminken in Fabelwesen verwandeln, Luftballons mitnehmen oder sich einen Button zum Anstecken gestalten. Geschicklichkeit war auf dem Fahrrad-Parcours in der Außenstelle Otto-Hahn-Straße gefragt. Vor dem "Cafesito" und "Rad und Tat" hatten die Verantwortlichen eine kurvenreiche Strecke auf den Parkplatz gemalt.

In einer gemeinsamen Aktion hatten zwei Gruppen mit 24 behinderten Menschen und ihre Betreuer aus dem Förder- und Betreuungsbereich während eines rund einjährigen Projekts im nachmittäglichen Kreativangebot farbenprächtige, meist abstrakte Kunstwerke entstehen lassen. Mit Acryl-, Kreide- und Wachsmalfarben wurde auf Keilrahmen Kreatives geschaffen. Bilder in unterschiedlichen Größen zierten diesen Teil der Einrichtung. Die Vernissage fand regen Anklang, und an etlichen Bildern klebte bald ein "Verkauft"-Schild.

