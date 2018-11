Dornstetten Kräuter-Gretel bereichert die Schnogaklopfer

Dornstetten. Vorsitzende Melanie Kirgis freute sich über die riesige Teilnehmerzahl bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Dornstetten mit ihren rund 100 Vereinsmitgliedern, zu der auch Gäste von den Drillerhansele ins Restaurant Sonneneck gekommen waren.

Ihr Stellvertreter Peter Ammer blickte auf das vergangene Jahr mit insgesamt fünf Einsätzen und 31 Diensten am Stadtbergsee zurück, ebenso auf das Fest mit Zwiebelkuchen und eine stolze Gesamtzahl von erbrachten 734 Arbeitsstunden.

Schriftführerin Daniela Steiner berichtete über die Teilnahme an sieben Umzügen, Abendveranstaltungen, dem Brauchtumsabend, die Fasnetsverbrennung, einen Ausflug sowie die Sonnwendfeier und die Maiwanderung. In den Kreis der Narrenzunft wurden neun passive und vier aktive Mitglieder sowie drei Musiker neu aufgenommen, so Steiner. Die kommende Kampagne startet am 6. Januar mit dem Maskenabstauben. Es folgen der Brauchtums-abend bei den Drillerhansele am 11. Januar, verschiedene Umzüge bis zum Schmotzigen Donnerstag am 28. Februar und der Brauchtumsabend am 2. März. Mit der Fasnetsverbrennung am 5. März geht die Saison zu Ende.