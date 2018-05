Dornstetten Kleine Botaniker und Leseratten

Dornstetten-Hallwangen (bka). Lesespaß pur in der lebendigen Bücherei in Hallwangen war für die erste Klasse der örtlichen Grundschule angesagt. "Welch ein Glück, dass wir in jedem Stadtteil von Dornstetten, Aach und Hallwangen eine Bücherei vor Ort haben", beteuerte Lehrerin Sabine Roser. Die gute Vernetzung von Grundschule und Bücherei wird seit Jahr und Tag gepflegt, um die Freude am Lesen mit einer großen Auswahl an Kinderbüchern zu unterstützen.