Dornstetten Kirschtorte als mildernder Umstand

Dornstetten. Die Dornstetter Drillerhansele boten mit dem Narrengericht wieder eine prächtige Veranstaltung. Zuvor war ein beeindruckender Umzug angesagt – mehrere tausend Hästräger, angeführt von der Stadtkapelle Dornstetten und den beiden Dornstetter Narrenvereinen Drillerhansele und Schnogaklopfer mit Pestbutzen, zogen an Besuchermengen vorbei, die die Straßenränder säumten, und erfreuten mit ihrem närrischen Treiben.

Jede Menge Hexen, Teufel und Geister trieben ihren Schabernack mit dem Publikum – meist mit jungen Mädchen. Aber auch grinsende Weißnarren, hübsche Gardemädchen, grüßende Elferräte und Alpirsbacher Mönche zogen an den Besuchern vorbei. Als "Bunte Fasnetswichtel" beteiligte sich der Kindergarten Alte Volksschule am Umzug. Für die Musik sorgten etliche Guggamusiken und Musikvereine. Der riesige Lindwurm zog entlang der Hauptstraße Richtung Marktplatz.

Bei der Halle informierte eine närrisch aufgelegte Andrea Stahl über die Hästräger. Zum Ende des Umzugs wurde der in Ketten gelegte Delinquent Hansy Vogt – von den Schurkenfängern gehalten –­ Richtung Marktplatz geführt. Trotz Ketten brachte Hansy Vogt vor der Halle einen Solotrommelwirbel zustande und holte sich gleich noch einen Kuss von der Trommelbesitzerin. Das Narrengericht und die Narrenritter sowie der Fanfarenzug Aach kamen zum Schluss des Umzugs. Auf dem Marktplatz tagte dann vor historischer Kulisse das Narrengericht. Neben etlichen Schöffen und dem Delinquenten waren als Vogt zu Dornstetten Jürgen Mast, als Gerichtsschreiber Christian Felchle und als König Rudolf von Habsburg Martin Kroll auf der Bühne. Als Advokat stand Helmut Michels dem Angeklagten zur Seite. Schreiber Felchle informierte: "Ja, wir sind stolz auf unsere Schurkenfänger." Ihnen seien keine Strapazen zu schwer gewesen, um den Delinquenten Hansy Vogt aus den badischen Landen vor das ehrbare Gericht zu zerren. Nicht sagen konnte der Schreiber, wie es dazu kam, dass sich der Verurteilte den hohen Titel "Vogt" namhaft machen konnte. Geboren am 25. Dezember, also an Weihnachten, habe "der do" seiner Mutter eine Niederkunft beschert. "Ja des war so a Bescherung 1967 – da war nix mehr mit ruhig und besinnlich." Nach der Schule erlernte er den Beruf des "Becken und Konditor", heute verdinge er sich als "Musikus, Komödiant und Unterhaltungsschwätzer". Auch erfuhren Gerichtsbarkeit und Besucher, dass Vogt seit mehr als 22 Jahren "mit seinem Weib Petra" verheiratet und Vater von zwei Kindern sei. Weiterhin verdinge sich Vogt als Komikus in theatralischer Weise als "Frau Wäber", spiele mit Puppen auf und betätige sich als Event-Media-Coach. Seit 2008 ist Vogt zudem als Botschafter für den Schwarzwald unterwegs.