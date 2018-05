Dornstetten Junge Raucher bereiten etwas Sorgen

Darüber hinaus verwies Rinck unter anderem auf die Teilnahme beim Stadtjubiläum und an einer Veranstaltung zum Weltkindertag in Freudenstadt sowie den Inlinerkurs, der immer wieder gut angenommen werde.

Zusammen mit Schulsozialarbeiterin Sabine Heim wurde – bezogen auf das landkreisweite Präventionsprojekt "Red Box" an der Real- und Werkrealschule – ein alkoholfreier Cocktailabend organisiert. An zwei Tagen bot Rinck für die Siebtklässler des Gymnasiums im Jugendhaus die "Red Box"-Präventionsschulung an. Themen dieses dreistündigen Workshops waren neben Alkohol als wichtigster Inhalt auch Rauchen, Jugendschutz sowie der Umgang mit Medien und Sexualität. Vor diesem Hintergrund bedauert Rinck, dass die Präventionsschulung in Kooperation mit dem Gymnasium in diesem Jahr nicht zustandekomme, zumal sie derzeit einen Zuwachs an 12- und 13-jährigen Rauchern feststelle.

Mitmach-Zirkus findet diesmal in Loßburg statt

Am Sommerferienprogramm der Stadt nahmen im vergangenen Jahr mehr als 160 Kinder teil. 25 Veranstaltungen waren ausgebucht. Zum zweiten Mal hatte das Jugendreferat einen fünftägigen Sommerzirkus angeboten, an dem 43 Kinder aus Dornstetten und Umgebung teilnahmen. Der Zirkus soll künftig im Wechsel mit dem Jugendreferat Loßburg stattfinden, dieses Jahr in Loßburg. "Eine bestimmte Zahl Dornstetter Kinder kann auch in Loßburg teilnehmen", versprach Rinck.

Bürgermeister Bernhard Haas lobte Susanne Rinck und ihr Team vom Jugendreferat, insbesondere was die inklusive Arbeit mit der Eichenächer-Schule und nun auch die Zusammenarbeit mit Senioren angehe.

Stadtrat Christoph Mannheimer (Freie Wähler/CDU) erkundigte sich nach der Herkunft der Besucher des Jugendhauses. Der Hauptteil komme aus der Kernstadt, viele zu Fuß, so Rinck. Anders sei es bei Veranstaltungen, die auch Jugendliche aus den Stadtteilen sowie aus Glatten und Schopfloch besuchten. Bei ein paar neuen Jugendhaus-Besuchern seien Rauchen und Alkohol ein Problem, das sie im Auge behalte.