Dornstetten Jetzt geht es um die Markenbildung

Bei den Kernmaßnahmen, also Projekten, die eine längerfristige Planung und Finanzierung erfordern, sind inzwischen sechs von zehn Projekten in Umsetzung. Dabei handelt es sich um den "Dornstetter Treff" oder auch um eine Überarbeitung des Tourismuskonzepts. Die größte Kernmaßnahme in diesem Jahr wird nach jetzigem Stand der Dinge der Markenbildungsprozess sein. Dieser wurde im vergangenen Herbst bei einem öffentlichen Bürger-Workshop zur Werte-Analyse angestoßen.

Ergebnis wird im Gemeinderat präsentiert

Durchgeführt wird die Analyse von der Agentur Gruppe Drei aus Villingen-Schwenningen. Das Analyse-Papier steht kurz vor der Fertigstellung. Geplant ist, das Ergebnis in der Gemeinderatssitzung am 12. Februar öffentlich vorzustellen.

Im Laufe des Jahres soll dann der zweite Teil des Markenbildungsprozesses, die tatsächliche Ausarbeitung einer Stadtmarke für Dornstetten, in Angriff genommen werden. Außerdem möchten Stadtverwaltung und Steuerungsgruppe für 2019 die Öffentlichkeitsarbeit zur Entwicklungsoffensive verstärken.

"Wir sind auf einem guten Weg", so Bürgermeister Bernhard Haas. Er sei den Bürgern und Unterstützern in allen Gremien und Teams dankbar für ihre Arbeit – ohne sie wäre die Entwicklungsoffensive nicht möglich. ■Weitere Mitwirkende in dem Projektteams sind jederzeit willkommen. Interessierte können sich telefonisch unter 07443/96 20­ 31 oder per E-Mail an entwicklung@dornstetten.de melden.