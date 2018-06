Dornstetten Jedes Kind schlüpft in eine Rolle

Dornstetten. Eng ging es zu in der Goethestraße vor dem evangelischen Kindergarten. Dort stand ein langes Festzelt, unter dessen Dach sich zum Eröffnungsgottesdienst die Gäste dicht gedrängt versammelt hatten und Schutz vor der Sonne fanden. Es war ein heißer Sonntag, an dem das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens mit einem großen Fest seinen Abschluss fand.

Pfarrer Timo Stahl erwähnte in seinen Begrüßungsworten, dass es ihm wichtig gewesen sei, diesen Familiengottesdienst anlässlich des Jubiläums im Kindergarten abzuhalten, wofür in der Straße mit dem Festzelt der geeignete Rahmen geschaffen wurde. Die Kinder hatten in langer Vorbereitungszeit und mit viel Engagement – auch seitens der betreuenden Pädagoginnen – das Kindermusical "Unterwegs im Meer der Zeit" vorbereitet, das die Thematik rund um Noah und den Bau der Arche sowie die Rettung von Menschen und Tieren beleuchtete. Alle Kindergartenkinder hatten für das Lieder- und Singspiel eine Rolle übernommen, entweder als Sprecher, mit Gesang oder in Gestalt eines Tieres mit passendem Kostüm, und wurden von einer Musikgruppe begleitet.

Die Aufregung war den Kleinen anzusehen. Der große und farbenfrohe Auftritt war für alle etwas Besonderes, und die Kinder meisterten ihre Rollen mit Unterstützung der Erzieherinnen, allen voran Kindergartenleiterin Ruth Schwizler, bravourös.