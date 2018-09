Dornstetten Inklusionsprojekt vergrößert sich

Vor dem Werkstatt-Teil häufen sich die zu reparierenden Kundenfahrräder. Der Betrieb ist seit seinem Start im Frühjahr 2011 stark gewachsen und braucht nun mehr Platz. Bereits jetzt schon freut sich das ganze Team darauf, dass bis zum Frühling durch eine Erweiterung der Verkaufs- und Werkstatträumlichkeiten 60 Quadratmeter hinzukommen. Zum einen vergrößert sich dadurch die Werkstatt und wird einen weiteren Arbeitsplatz beinhalten, zum anderen werden die Büroräume verlagert und auch der Verkaufsraum wird größer.

Dort finden Freunde von Drahteseln auch jetzt schon ein umfangreiches Sortiment von Fahrrädern aller Art. Die Auswahl reicht vom Laufrad für Kleinkinder bis hin zu Mountainbikes, auch als Pedelecs oder den zulassungspflichtigen E-Bikes. Fahrradzubehör sowie sämtliche Ersatzteile sind hier ebenfalls erhältlich.

Für die behinderten Menschen sind diese Arbeitsplätze sehr wichtig, da sie neben der Arbeit auch mit Kunden in Kontakt kommen. Riethmüller freut sich immer über Interessenten, die hier ein Praktikum absolvieren möchten, egal ob nur eine Woche oder zwei bis drei Monate. In Frage kommt ein solches Praktikum zum einen für behinderte Menschen, die ihre Schulausbildung beendet haben, aber auch für Schüler von Haupt- oder Realschulen, die den Fahrladladen im Rahmen eines einwöchigen Schülerpraktikums kennenlernen möchten.

Die Schwarzwaldwerkstatt feiert am Sonntag, 22. September, in der Zeit von 11 bis 17 einen Tag der offenen Tür in den Räumlichkeiten der Werkstatt, Siemensstraße 18 und der Außenstelle in der Otto-Hahn-Straße 1. "Rad und Tat" ist auch beteiligt mit einem Geschicklichkeitsparcours für Fahrräder und Dreiräder.