Dornstetten Immer kostenlos – aber keineswegs umsonst

Friedrich Reuff ließ hingegen im Heimatmuseum die Frühgeschichte der Stadt Dornstetten lebendig werden. Mit Heinrich Albrecht und Friedrich Reuff ging es auch in die Dornstetter Unterwelt bei einer Führung durch die historischen Keller. Ebenso tief hinab unter Tage führten mehrere Besichtigungen des Besucherbergwerks Himmlisch Heer in Hallwangen. Einmal ging dem Besuch des Bergwerks eine spannende geologische Wanderung "Vom Muschelkalk zum Buntsandstein" mit Hans Ulrich Bergler voraus.

Und auch in Aach ließ man sich nicht lumpen: Ortsvorsteher Hermann Friedrich führte kurzweilig den Gaisberg hinauf und zum Rondell am Silberberg, während sein Vize Jürgen Mast die Mitwanderer "kreuz und quer um und durch die Aach" lotste. Mit Schwarzwald-Guide Elisabeth Krüger ging es auf die Pirsch, in der Hoffnung Glühwürmchen leuchten zu sehen. Die aber ließen sich einfach nicht blicken. Die spannenden Nachtwanderungen mit Leuchtarmbändern machten den Teilnehmern aber dennoch Spaß – auch wenn ihnen dabei nur von den besonderen Insekten erzählt werden konnte.