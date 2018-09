Dornstetten Im November wird groß gefeiert

Die Krankenschwester Dagmar Dieterle ist im Team von Johannes Steinhilber im stationären Bereich beschäftigt. Begonnen hatte sie ihren Dienst im Haus Silberwald als Nachtwache. Sowohl bei den Klienten als auch bei den Kollegen werde ihre ruhige und hilfsbereite Art geschätzt, so Steinhilber. Sie habe viele organisatorische Veränderungen miterlebt und im Lauf der Zeit immer mehr Verantwortung übernommen.

Annette Zoller, in der Verwaltung beschäftigt, wurde von der stellvertretenden Geschäftsführerin Ayleen Türk beglückwünscht. Zoller verknüpfe mit großer Hingabe Zusammenhänge und Aufgaben, arbeite als Assistentin der Geschäftsführung, kümmere sich um die Buchhaltung, die Kassenführung und die EDV. Zu ihrem Aufgabengebiet zählt auch die Planung und Organisation von Feiern, wie die bevorstehende 40-Jahr-Feier der Treppe im November oder das regelmäßig stattfindende Symposium.

Der stellvertretende Vorsitzende Peter Dombrowsky dankte den beiden Frauen und überreichte Blumen. Gerade in deren Beschäftigungszeit habe es die stärksten Umbrüche und Veränderungen gegeben. Beide hätten sich in dieser Zeit äußerst beweglich und konstruktiv gezeigt. Insgesamt blickt Dombrowsky auf einen "ausgewogenen Personalkörper" mit einer guten Mischung, darunter viele junge Mitarbeiter. Die Freudenstädter Hilfsgemeinschaft feiert am Mittwoch, 21. November, ab 14 Uhr im Kurhaus in Freudenstadt ihr 40-jähriges Bestehen.