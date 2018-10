Dornstetten Hollywoodstars drücken per Videobotschaft die Daumen

Die Teilnehmer stellten ihre Trainingsergebnisse anhand von Posings unter Beweis. Die ­Jury bestand aus Profi-Bodybuilder Matthias Botthof, Jochen Bohn von der Firma AllStars und Günther Schmelzle, der mehr als 40 Jahre lang einige Fitnessstudios in Freudenstadt betrieb.

Insgesamt zwölf Teilnehmer am Start

Zunächst gab es einen Einblick in den neuen Jumping-Kurs. Als Inhaber Markus Kallfass mit seinem Team am frühen nachmittag die Wahl eröffnete, herrschte großer Andrang von Zuschauern. Die insgesamt zwölf Teilnehmer sorgten mit ihren Auftritten für eine Superstimmung, wie das "Fitnessland" mitteilt. Zur Siegerehrung von Verena Haug, Dennis Effelberger (Klasse bis 85 kg) und Matthias Lehmann (Klasse über 85 kg) kam dann die Überraschung: Der Hollywoodstar Ralf Möller gratulierte den Siegern per Videobotschaft. Auch von Arnold Schwarzenegger kam ein Gruß per Videobotschaft.