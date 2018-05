Dornstetten Herrlich komisch und anspruchsvoll

Dornstetten. Seit mittlerweile 16 Jahren stehen Thun und Zepezauer als "Helge und das Udo" auf den Bühnen der Republik, vor allem denen im südlicheren Teil und lassen es in ihrem sechsten Programm mit Esprit, Witz und Sprechgesang ordentlich krachen. Während Helge mehr als Moderator, Wortführer und Witzjongleur agierte, amüsierte Udo vor allem mit seiner zum Brüllen komischen Mimik. Der zweistündige Auftritt in Dornstetten war ein Frontalangriff auf die Lachmuskulatur und eine willkommene Auszeit vom alltäglichen Einerlei sowie der Politik, die an diesem Abend so gut wie gar keinen Raum einnahm.

Bühnenshow wie ein Wunschkonzert

Die Bühnenshow des ungleichen Paares glich einer Art Wunschkonzert, wobei jeweils drei verschiedene Filme oder Themen zur Auswahl standen. Mittels Klatschabstimmung sowie im Zweifelsfall per Handzeichen wurde der jeweilige Publikumsfavorit ermittelt, den "Helge und das Udo" auf brillante Weise dann zum Besten gaben. Bei den Filmtiteln gewann die dreiminütige Sequenz aus "E.T.", die Udo zum Außerirdischen werden ließ und selbstverständlich mit dem leuchtenden Finger endete. Reichlich Szenenapplaus erntete das Duo mit einem gespielten Ausschnitt aus Hitchcocks "Thriller". "Helge und das Udo" brachten den Bürgersaal zum Kochen mit Gesang, Theaterspiel und Improvisationskunst auf höchstem Niveau ­ – mit verbalen Kuriositäten der besonderen Art. Sie besangen ihr E-Bike in amerikanischem Slang und arbeiteten mit der Angst der Zuschauer vorm Zahnarzt. Bei dieser Nummer begannen alle Wörter mit einem Z, von Zepezauer Zackzack Zähnezeigen bis Zahnhälse zersägen und Zahnersatz zurechtfeilen. Witzig und erheiternd war auch der Teil des Abends, an dem Udo, auf den Knien von Helge liegend, als Gitarrenersatz herhalten musste. In einem weiteren Medley, hier hatte das Publikum die Auswahl zwischen Hund, Krankheiten und Computer, wurde Letzteres besungen mit Texten zu bekannten Liedern. Dabei wurde aus "Island in the Sun" ein "I-Phone in der Hand", aus "Kalinka" wurde "kein Link da" und aus "Killing me softly" wurde "Killing my Software".