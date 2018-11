Dornstetten (bine). Einstimmig abgesegnet hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Dornstetten, den die Stadt Dornstetten und die Gemeinden Glatten, Schopfloch und Waldachtal bilden, den Haushalt für das kommende Jahr. Für das Jahr 2019 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen kommunalen Haushaltsrechts, der Doppik, ein Haushaltsplan erstellt, der sich in vier Teilhaushalte gliedert: Allgemeine Verwaltung, Bauen und Wohnen, Räumliche Entwicklung und Planung sowie Allgemeine Finanzwirtschaft. Im Ergebnishaushalt wurden in Erträgen und Aufwendungen jeweils 803 498 Euro veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 796 697 Euro geplant. Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigung sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 42 500 Euro. Im Bereich der Umlagen erwartet der Verband für die Inanspruchnahme des Verbands 260 000 Euro, die Aufwandsumlage wurde mit 377 197 Euro und die Kapitalumlage mit 26 5 00 Euro veranschlagt. Verbandsinspektor Tobias Schmid stellte das Zahlenwerk vor.