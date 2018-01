Dornstetten Hansy Vogt muss vors Narrengericht

Die Treppe zum Restaurant am Gemeinschaftsstand Schwarzwald im Stuttgarter Messezentrum: Hansy Vogt und sein Richter Jürgen Mast halten freundschaftlich die Fäuste gegeneinander. Drillerhansele, Schurkenfänger und das Fuchslochweible, welches die Delinquenten im Gefängnis bis zur Verhandlung bei ordentlicher Stimmung halten soll, schauen skeptisch. Denn: Die Wahrscheinlichkeit, dass Hansy Vogt vor dem Gericht besteht, ist gering.

In 21 Jahren kein einziger Freispruch

Vogt Jürgen Mast ist sich sicher, dass der Entertainer schmoren muss: "Wir klagen Hansy Vogt wegen Titel- und Amtsmissbrauchs an. Ich bin der Vogt vom Schwarzwald." Und er – dieses "Entertainerlein" – nenne sich Schwarzwald-Botschafter. Sei im Badischen unterwegs, höchstens mal im Murgtal. "Der nennt sich Vogt und war noch nie in Dornstetten", klagt Mast. Das geht natürlich gar nicht. Kann Hansy vor dem Narrengericht bestehen? Vogt Mast: "Zum Advocatus kann man nur sagen, er hat sich stets bemüht. In 21 Jahren kein einziger Freispruch."