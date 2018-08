Dornstetten Große Kleinkunst hinter alten Mauern

Ein eher unpassender Vorname

Eines hat der Mann gewiss: Einen eher unpassenden Vornamen. Denn Ernst wäre nicht Ernst – wäre er ernst. Der schwäbische Komödiant Ernst Mantel, ein Drittel der legendären "Kleinen Tierschau", bringt am Freitag, 26. Oktober, mit seinem neuen Programm "Ha komm" nach eigenen Angaben "Luschtige Linguischtik für Freizeit-Germanischten in der Diaschpora" in den Dornstetter Bürgersaal.

Dabei treffen Lieder über großspurige Allesleser, Balladen über Intelligenzbolzen und Selbstdarsteller, über den globalen Schwaben, nervige ICE-Fahrten und Elegien über Verwandtschaftsbesuche zur Unzeit auf Monologe in Warteschlangen an süddeutschen Charterflugschaltern, Texte über die unrichtige Anwendung falscher Spruchweisheiten, über generationen-übergreifende Erziehungsvarianten, über Vergesslichkeit, die man leicht mit Schusseligkeit verwechselt, und über den exzessiven Gebrauch des "SCH" im schwäbisch-alemannischen Sprachraum.

Über seine "Rhetorik in höchster Vollstreckung" muss jedenfalls nicht der ernste Mantel des Schweigens ausgebreitet werden. Es klingt fast wie das Thema eines modernen Volkshochschulkurses: "Fake News – Balken biegen für Fortgeschrittene" heißt das aktuelle Programm von Tina Häussermann und Fabian Schläper, mit dem sie als "Zu Zweit" am Freitag, 23. November, in der Zehntscheuer Wahrheit und Lüge in 100 fesselnden Minuten trennen wollen.

Denn Falschnachrichten manipulieren und hebeln die Welt aus den Angeln. Im heimischen 24-Stunden-Allerlei dagegen kommen sie als Notlügen, Hirngespinste oder ausgewachsener Kappes daher und sorgen für Tischfeuerwerke im Oberstübchen. Sie sind der Photoshop für die Nacktheit der Tatsachen und in Beziehungen die kleine kosmetische Korrektur der Wahrheit. Häussermann und Schläper sprechen, singen und klimpern aus eigenem Antrieb. Mit viel Tamtam und viel dahinter. Alle drei Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten im Vorverkauf gibt’s bei der Tourist-Information Dornstetten, Telefon 07443/96 20 30, und bei der Volksbank Dornstetten.