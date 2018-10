In einer Feierstunde mit den Gruppenleitungen und Vertretern der Werkstattgremien ehrte Geschäftsführer Peter Goldinger die Arbeitsjubilare 2018 für 25 und 40 Jahre Tätigkeit in der Schwarzwaldwerkstatt in Dornstetten (von links): Geschäftsführer Peter Goldinger, Gruppenleiter Peter Thumm (25 Jahre), Beschäftigter Gerhard Drewing (40 Jahre), Gruppenleiter Adelbert Armbruster, Beschäftigter Tobias Gaus, Verwaltungskraft Gerda Rohrer und Sozialdienstmitarbeiterin Ute Hug (alle 25 Jahre). Foto: Schwarzwaldwerkstatt