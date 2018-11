Dornstetten (wg). Dass derzeit als Gemeinschaftsunterkunft genutzte Gebäude Mühlweg 17 in Hallwangen wird in den nächsten Wochen geräumt, weil es künftig nicht mehr mit Flüchtlingen belegt sein wird. Darüber informierte Bürgermeister Bernhard Haas den Gemeinderat Dornstetten in seiner jüngsten Sitzung. In diesem Zusammenhang gab Haas auch den Dank des Landratsamts Freudenstadt an alle im Bereich der Flüchtlingsarbeit engagierten Bürger Hallwangens weiter.