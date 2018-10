Dornstetten "Fünf Kreuze standen ja bereits da"

Dornstetten. Stark geprägt durch ihr christliches Elternhaus und den Leitspruch Gustav Werners "Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert", hatte sich Martha Hofer in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs mutig und erfolgreich dafür eingesetzt, dass die im "Polnischen Kinderheim Aach" unter unmenschlichen Bedingungen untergebrachten Säuglinge wieder ihren Müttern zurückgegeben wurden (wir berichteten). Vor ungewöhnlich vielen Teilnehmern schilderte Helga Hofer die Beweggründe, die ihre Mutter an einem Februarsonntag 1945 dazu gebracht hatten, sich für die Freilassung der in Aach geschundenen Säuglinge einzusetzen.

Als fachkundiger Heimatforscher, der sich im Raum Calw mit dem Thema Zwangsarbeiterinnen beschäftigt und viele Fakten dazu gesammelt hatte, war auch Norbert Weiss angereist. Er präsentierte den Zuhörern Protokolle der Vernehmungen, die nach Kriegsende über die Verhältnisse im Aacher Kinderheim geführt wurden. Weiss hatte diese Akten quasi als Zufallsfund bei einer anderen Recherche im Sigmaringer Archiv entdeckt.

Wie menschenverachtend damals mit den polnischen Zwangsarbeiterinnen umgegangen wurde, belegten eindrücklich auch Aktenvermerke der Gemeinde Igelsloch, aus denen Weiss gleichfalls zitierte. Demnach war verfügt worden, dass den Müttern, deren Säuglinge man zwangsweise in das Aacher Kinderheim gebracht hatte, von ihrem Gehalt nur noch acht Reichsmark auszuzahlen sei. Der darüber hinausgehende Betrag sei als Kostgeld "monatlich an die Spar- und Darlehenskasse Aach zu überweisen". Allerdings zeigten die Vernehmungsprotokolle, Eintragungen im Aacher Sterberegister zur Todesursache und die Schilderungen von Martha Hofer, dass das Kostgeld wohl nicht in Lebensmittel umgesetzt wurde. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Säuglings im Aacher Kinderheim lag bei 2,9 Monaten – die Kinder verhungerten dort regelrecht.