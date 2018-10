Dornstetten Fragen an eine Frau im Zentrum der EU

"Was bedeutet EU für Dornstetten?" – unter diese Überschrift stellte die örtliche SPD ihr Pressegespräch im Beisein von Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Bundestagsabgeordneter Saskia Esken (SPD) und dem hiesigen Kandidaten für die im Mai 2019 stattfindende Europawahl, Jérôme Brunelle. Dass Europa den Dornstettern so nahe ist wie allen anderen Kommunen in Baden-Württemberg, die im kommenden Frühjahr neben den politischen Kommunalgremien auch die Vertreter für das in Straßburg beheimatete Europäische Parlament wählen, verdeutlichte Saskia Esken.

Der Deutsch-Franzose und Lehrer Jérôme Brunelle kandidiert erstmals für einen Sitz im Europäischen Parlament und stellte sich mit den ihm wichtigen Bereichen Umweltschutz und E-Mobilität in Europa vor.

Evelyne Gebhardt freut sich über jeden, der sich für Europa engagiert, und verdeutlichte, dass es in Zeiten von Populismus und Rechtsextremismus wichtig sei, Farbe zu bekennen und die Wertevorstellung und Identität von Europa mit seiner Demokratie und der unabhängigen Justiz zu festigen und auszubauen. Esken ging auf die Völkerfreundschaften ein, die auch in Dornstetten ihren Niederschlag finden durch eine Städtepartnerschaft mit Scey-sur-Saône, die im kommenden Jahr, so Bürgermeister Bernhard Haas, ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann.