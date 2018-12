Dornstetten Firma baut auf treue Belegschaft

Der Name Memminger-Iro sei im Laufe der nun über 60-jährigen Unternehmensgeschichte zu einem Synonym für die Fadenzuführung an Strickmaschinen geworden. Mit steter Innovationskraft und beharrlichem Einsatz sei es gelungen, sich in einem weltweit hart umkämpften Markt zu behaupten. Die Geschäftsführung baue auch in Zukunft auf die Qualifikation und die Zuverlässigkeit erfahrener Mitarbeiter. Zusätzlich gelte es, die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten auszubauen, um sich auch künftig durch Innovation, Qualität und Flexibilität von Wettbewerbern abheben zu können.

Braun erinnerte an die Jahre, in denen die heutigen Jubilare in das Unternehmen eintraten, und erwähnte Ereignisse aus Politik, Sport und Gesellschaft sowie Meilensteine der Unternehmensgeschichte. Die jährlich große Zahl der Jubilare mache deutlich, dass die Fluktuation im Unternehmen gering sei und Memminger-Iro auf einen treuen Mitarbeiterstamm bauen könne.

Als Dank und Anerkennung erhielten alle Mitarbeiter eine persönliche Urkunde und Präsente, die ihnen Personalleiter Claus Hofer überreichte. Ein festliches Jubiläumsmenü und ein Mitternachtsbüfett rundeten den Abend ab.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Olga Oster, Iraida Andris, Ali Aras, Werner Mauthe, Attila Horvath und Horst Hensel. Letzterer blickt außerdem auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Er war 1978 in die damals noch in Freudenstadt ansässige Firma eingetreten und habe somit einen großen Teil der Erfolgsgeschichte von Memminger-Iro miterlebt, so das Unternehmen. Neben der Urkunde der IHK bekam Hensel auch die Urkunde des Landes Baden-Württemberg.

Seit 35 Jahren bei Memminger-Iro sind Thomas Dassow und Michael Dietze.

Auf 30 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Attila Horvath, Christoph Wörner, Anja Hornberger, Elke Backhus, Angelika Lang, Helga Lang, Daniela Klumpp, Birgit Hofmann, Lothar Radke, Martina Gaiser und Sabine Bachhäubl zurück.

Uwe Neubauer, Anna Brill und Katharina Völkel wurden für 25 Jahre geehrt und erhielten zusätzlich eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald.

Auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Harald Frey, Waltraud Becker, Michael Joos und Peter Schumacher zurück.

Für langjährige Verbundenheit zum Unternehmen wurden außerdem Ramona Lutz, Stefan Dörr, Marc Eisenmenger und Marco Fischer geehrt.