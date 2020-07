Dornstetten Falscher Alarm bei Suche nach Bewaffnetem in Hallwangen

Dornstetten-Hallwangen - Aufregung am Donnerstagvormittag in Hallwangen, wo plötzlich ein größeres Polizeiaufgebot gesichtet wurde. Yves R., der am Sonntag in Oppenau vier Polizisten die Dienstwaffen abgenommen hatte und sich auf der Flucht befindet, sei im Barfußpark gesichtet worden, hieß es gerüchteweise.