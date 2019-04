Dornstetten Erneut: Mann will Kind in Lieferwagen locken

Dornstetten - Ein siebenjähriger Junge ist am Montag in Dornstetten von einem fremden Mann angesprochen worden. Der Mann wollte, dass das Kind in seinen Lieferwagen einsteigt. Der Siebenjährige lehnte jedoch ab. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits Anfang des Jahres im Kreis Freudenstadt gegeben.