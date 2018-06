Grund zu feiern hatte Erich Götz: Seit 50 Jahren ist der Lastwagenfahrer bei der Firma Kaltenbach GmbH & Co. KG in Dornstetten angestellt. In dieser Zeit kam einiges an Kilometern zusammen, so das Unternehmen: 1,9 Millionen, die er unfallfrei hinter sich brachte. Mit einem Geschenkkorb und einer Ansprache dankten ihm die Geschäftsführer Walter (rechts) und Armin Kaltenbach für seinen Einsatz, seine Treue, Zuverlässigkeit und Loyalität. Foto: Kaltenbach