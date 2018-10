Dornstetten "Engelsgesang" in Kirche Engeltal

Dornstetten-Hallwangen. Der Schwarzwald war eines der Ziele bei einer Besuchsreise der Nonnen mit Jugendlichen von der orthodoxen Kirche in Rumänien vom Kloster Piatra Fontanele. Eine Woche lang informierten sie sich über die Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit in Württemberg. Für die Einladung und das Programm zeichnete der EJW-Weltdienst vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg mit Landesreferentin Andrea Kalmbach aus Hallwangen und einem Team verantwortlich.