Dornstetten Ein Wohnmix mit Service

Der Vorstand der Stiftung Innovation & Pflege, Rolf Schneider, berichtete über das Betreute Wohnen, bei dem Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind oder einen Schwerbehindertenstatus mit mindestens 50 Prozent haben, hier rund um die Uhr von einer Pflegekraft betreut werden. Aus der Sicht von Schneider ist diese Wohnform eine echte Alternative zum Pflegeheim, da hier etwa 25 Personen in Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen leben und von ausreichend Personal versorgt werden. Dabei kooperiert die Stiftung mit der Diakoniestation.

Das Wohnangebot, das auch in Form von einer zusätzlichen Wohngemeinschaft mit sechs bis acht Personen realisiert wird, findet eine Ergänzung durch ein Tagespflegeangebot für rund zehn Personen. Dafür steht die Stiftung als Betreiber im Gespräch mit örtlichen Trägern, die diese Aufgabe übernehmen werden.

Zwei Jahre Bauzeit

Seitens des Bauträgers ist es Uwe Schneider von Imbro Immobilien bei diesem Konzept wichtig, dass es neben Raum für Bewegung und Fitness Gemeinschaftsräume wie die "Gute Stube" gibt und niemand allein leben muss. An anderen Standorten hat Schneider damit schon gute Erfahrungen gemacht – einem "Wohnmix" mit jüngeren und älteren sowie gesunden und kranken Menschen, die ihr Leben in diesem Quartier gemeinsam gestalten können.

Geplant sind, so Uwe Schneider, 15 Eigentumswohnungen, auch für Menschen, die nicht aus Dornstetten kommen, in der Größenordnung zwischen 60 und 110 Quadratmetern mit zwei bis vier Zimmern. Im Bereich "Wohnen mit Service" sind Wohnungen für 25 Personen geplant, hinzu kommt ein Bereich für eine sechs bis acht Personen umfassende Wohngemeinschaft, also insgesamt 36 Wohnungen in zwei Gebäuden.

Die Vermarktung der Wohnungen startet im Frühjahr/Sommer 2019. Der Baubeginn ist für das Jahresende 2019 geplant. Nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren können die Wohnungen voraussichtlich im Herbst 2021 bezogen werden. Am Donnerstag, 25. Oktober, stellt Imbro Immobilien das Projekt vor. Die Stiftung Innovation & Pflege erläutert das Wohnkonzept mit Service, sprich Betreutem Wohnen und Wohngemeinschaft. Neben der Information zu den Plänen sind dann bereits erste Reservierungen möglich.