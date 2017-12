Dornstetten Ein Showprogramm zum Genießen

Bevor er seine Nikolausansprache hielt, präsentierte ein Mädchen der Jazzdance-Gruppe eine solistische Einlage mit Hula-Hoop-Reifen. Danach gab’s die Nikolaus-Bescherung für die Trainer des TSC und alle Kinder im Saal.

Für einen besonderen Augenschmaus sorgte die Discofox-Formation des TTC Tübingen, bestehend aus Breitensportlern, die seit weniger als einem Jahr gemeinsam tanzen. Sie bot mit sechs Tanzpaaren eine fetzige Show, die mit reichlich Applaus bedacht wurde. Mutig war die Jazz-Formation "Change" nach der nächsten Tanzrunde, bei der gerade mal vier junge Tänzerinnen fetzig und witzig ihr Können zeigten. Eine weitere begeistert vorgetragene Western-Hip-Hop-Tanzeinlage bot die Jazzdance-Gruppe der über 17-Jährigen, die passend zur Musik von Boss Hoss tanzten und im Westernstil in blaue Röcke und karierte Blusen gekleidet waren.

Im Rahmen des Balls wurden für langjährige Vereinstreue mehrere Mitglieder des TSC geehrt (siehe Info), bevor die Tombola, die wieder großen Anklang fand, eröffnet wurde und die Gäste ihre Preise entgegennehmen konnten.

Höhepunkt des Abends war die Standardformation der TSG Terpsichore Friedberg mit ihrer neuen Choreografie "Duets of Passion". Die Tanzpaare – die Frauen mit ihren wunderschönen schwingenden weißen Kleidern, die in absolutem Kontrast zu den von den Männern getragenen schwarzen Anzügen standen –­ boten eine wahrhaft meisterliche Standard-Show voller Spaß und mit viel Gefühl sowie den Tänzen Langsamer Walzer, Tango, Slowfox, Wiener Walzer und Quickstepp. Ihr Ziel ist es, in die erste Bundesliga Standard aufzusteigen, um nächstes Jahr im November an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen.

Tosender Applaus

Die Gäste konnten gar nicht genug bekommen und forderten unter tosendem Applaus eine Zugabe, der sich die Formationsgemeinschaft Rhein-Main, aus den Vereinen Friedberg, Hofheim und Gießen bestehend, nicht entziehen konnte. Zwischen den Showeinlagen war ausreichend Gelegenheit, zu abwechslungsreicher Musik der Tanz- und Showband Moskitos selbst zu tanzen.

Eine grandiose Latino-Show von Trainer Marc Roswag und seiner Tanzpartnerin Chaska Huaman-Bodemer setzte den glanzvollen Schlusspunkt des Showprogramms. Sie tanzen erst seit vier Monaten zusammen, davor zwölf Jahre mit anderen Partnern, und zeigten eine Mischung aus getanzter Liebeserklärung mit einer gefühlvollen Rumba, schnellem Samba und Jive sowie einem ergreifenden Paso Doble. Auch sie kamen um eine Zugabe nicht herum und brillierten mit einem Cha-Cha-Cha zum krönenden Abschluss.

Auf die Ballgäste warteten noch mehrere Tanzrunden, musikalisch begleitet von den "Moskitos", bevor sich der Ball seinem Ende zuneigte. Die Vorfreude auf die nächste Tanznacht am Samstag, 8. Dezember, im kommenden Jahr ist jetzt schon groß, da der TSC Dornstetten im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert und deshalb mit einem Jubiläums-Nikolausball aufwartet.

Simon Rehberg ist seit 25 Jahren Mitglied. Seit 20 Jahren im Verein ist Stefanie Dieterle. Ebenfalls geehrt wurden Elfriede und Hans Armbruster, Elisabeth und Andres Burandt, Susanne und Attila Harastko, Traude Kempf, Jessica Schwarz und Silvia Züfle.