Dornstetten Drei Verletzte bei Unfall auf L 404

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr gegen 11.30 Uhr eine 39-jährige VW-Fahrerin samt 68-jähriger Beifahrerin auf die Landesstraße 404 von Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Freudenstadt. Als die Frau abbremste, um links abzubiegen, fuhr ihr eine 77-jährige VW-Fahrerin auf. Das Auto der 39-Jährigen wurde in den Gegenverkehr gestoßen, krachte gegen einen entgegenkommenden Sattelzug, prallte von diesem ab und kollidierte im Anschluss mit einem in einer Hofeinfahrt geparkten Auto.