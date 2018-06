Dornstetten Die Themen von Morgen im Blick

Nach den Vorträgen aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei Emag eldec ging es um den praktischen Einsatz der Induktionstechnologie. Dabei wurde noch einmal deutlich, wie viele Einsatzmöglichkeiten die Induktionserwämung für die industrielle Fertigung bietet. So können die kompakten Generatoren von Emag eldec direkt in bestehende Fertigungsprozesse integriert werden, um dort zum Beispiel das Löten mit Flamme durch Induktionslöten zu ersetzen. So geschehen beim Bau von Windkraftanlagen, wie Stefan Tzschupke, Head of Business Development Generators, in seinem Vortrag berichtete.