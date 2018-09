Dornstetten Die Reparatur-Mannschaft steht bereit

Das Angebot zum Auftakt kann sich sehen lassen. Neben den obligatorischen Reparatur-Sparten Elektrik und Elektronik stehen kundige Helfer bereit für die Bereiche Computer, Nähen, Mechanik und mehr. Weitere Gebiete sind denkbar – wenn die Nachfrage und die Rahmenbedingungen dies zulassen, so die Stadtverwaltung. Das Schulzentrum stellt der Bürger-Initiative die Räume bereit und hat praktische Unterstützung angeboten, bis sich alles eingespielt hat. Denn neben Mitstreitern müssen auch Themen wie Werkzeug, Material – und ganz praktische Dinge wie Schließdienst und Stromzufuhr geregelt werden.

"Ich finde es eine tolle Sache und freue mich sehr, dass Dornstetten ein Repair-Café bekommt", erklärte Bürgermeister Bernhard Haas bei der Werkstattbesichtigung im Schulzentrum. Wie alle Bürger-Projekte der Entwicklungsoffensive steht auch das Repair-Café in Trägerschaft der Stadt. Die Verwaltung und die Koordinatorin der Entwicklungsoffensive stellen dem Projektteam Unterstützung zur Verfügung, wo diese gewünscht und notwendig ist.

Das Repair-Café Dornstetten soll künftig immer in der zweiten Woche eines Monats stattfinden, geplant ist dienstags von 16.30 bis etwa 19.30 Uhr. Bedarfsgerechte Anpassungen in der Zeit behält sich das Team zu Anfang noch vor. Jetzt hofft die Mannschaft des Repair-Cafés nur noch auf interessierte Bürger, die das Angebot auch in Anspruch nehmen möchten. Auch weitere Helfer sind im Team willkommen. Wer gerne mitmachen will oder Fragen zum Repair-Café hat, kann sich per E-Mail melden: unter entwicklung@ dornstetten.de.