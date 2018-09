Dornstetten Diakoniestation will sich neu aufstellen

Dornstetten. Die Diakoniestation Dornstetten, Glatten, Schopfloch beabsichtigt, eine teilstationäre Tagespflege in ihr Leistungsangebot aufzunehmen. Grund sei ein Vorhaben, das in der Ortsmitte Glatten realisiert werden soll und an dem sich die Diakoniestation beteiligen möchte, erklärte Bürgermeister Bernhard Haas auf Nachfrage in der jüngsten Sitzung des Dornstetter Gemeinderats. Dem Gremium lag eine Neufassung des Diakoniestationsvertrags und der Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, Finanzierung und Liquidität vor. Dem neuen Vertrag, der am 1. Oktober in Kraft treten soll, hätten die Gemeinden Glatten und Schopfloch bereits zugestimmt, ließ Haas das Gremium wissen.