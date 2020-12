Dornstetten Der Plan: 2021 voll durchstarten

Baumbilder als Wettbewerb für Schüler

Wie Sonja Dezember erklärt, wird deshalb ein künstlerischer Wettbewerb ins Leben gerufen, der sich mit den vielen Baumbildern Kötters beschäftigt. Schüler und einheimische Künstler sollen sich gemeinsam mit Kötters Baumbildern auseinandersetzen. Davon inspiriert, sollen wiederum eigene Baumbilder entstehen. Der Stiftungsrat der Eleonore-Kötter-Stiftung habe zugesagt, einen Preis für das schönste (Schüler-)Bild auszuloben.

Die Gruppe hat zudem angeregt, künftig auch die Ortsteile in die Kötter-Ausstellungen einzubeziehen. Da die Künstlerin viele Jahre dort gelebt und gewirkt hatte, betrifft dies vor allem Aach.

Um die Erinnerung an die Persönlichkeit Eleonore Kötter für die nachfolgende Generation wachzuhalten, ruft die Gruppe ferner im kommenden Jahr dazu auf, eigene Erlebnisse, Anekdoten oder Begegnungen mit der Künstlerin aufzuschreiben, verrät Klaus Dezember – ob bei zufälligen Treffen im Städtle, bei einer ihrer vielen Wanderungen und Reisen oder bei der Dezembergalerie. Geplant ist, aus den gesammelten Beschreibungen eine kleine Veröffentlichung zusammenzustellen. In diesem Zusammenhang ist es den Aktiven auch wichtig, dass in der Gesamtgemeinde auch durch die Namensgebung einer Straße, eines Platzes oder einer sonstigen Einrichtung an Kötter erinnert wird.

Zunächst aber stehen zwei weitere Aktionen an. Für Sonntag, 25. April, ist das Frühlingsfest geplant. Günter und Christa Grimm haben dafür schon einige Ideen parat. Je nach Möglichkeit und Corona-Lage soll dieses Fest als offenes Atelier im Jakob-Renner-Saal des Heimatmuseums oder im Freien in der Altstadt stattfinden. Beim Frühlingsfest werden, so ergänzt Projektgruppenmitglied Lydia Hahn, von einheimischen Künstlern gestaltete Schaufensterpuppen fertig- und vorgestellt werden. Die Künstler Michael Dörrer (Gymnasium Dornstetten), Gerd Engelen, Gloria Keller, Heinz Richter, Wiebke Schneider, Gabi Strähler, Bruni Stürzebecher (Eichenäckerschule), Eva Weidt und eine Kunst-AG vom Jugendhaus Dornstetten gestalten die von der Gruppe Kunst & Kultur zur Verfügung gestellten Puppen. Am verkaufsoffenen Sonntag und bei der "Langen Nacht der Lichter" sollen diese Kunstwerke dann in den Geschäften des HGV ausgestellt werden.

Parallel dazu organisieren die Aktiven eine Bilderausstellung des Dornstetter Malers Heinz Richter. Laut Klaus Dezember hat die Gruppe Kunst & Kultur darüber hinaus aber noch eine Fülle weiterer Ideen: "Im Kopf und auf unseren Notizzetteln haben wir viele weitere Pläne. Und wegen Corona haben wir derzeit auch die nötige Ruhe, an unseren Konzepten weiterzuarbeiten."

Er und seine Mitstreiter würden sich freuen, wenn sich noch weitere Kunstinteressierte in der Gruppe engagieren würden. Vom Kulturamt der Stadt fühlt sich die Gruppe gut unterstützt.