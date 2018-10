Dornstetten Das Verbindende soll in den Fokus rücken

Der Referent stellte die Werte, besonders in Bezug auf die Religion, in den Mittelpunkt. Anstatt in Pessimismus zu versinken, sollte der geschichtsträchtige Kontinent betrachtet werden. Zwei Männer, der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel und der Schriftsteller Uwe Timm, zeigten auf, was Werte sein könnten, die den Menschen in seiner Menschlichkeit ausmachen. Mit ihrem Ideal von Gleichheit und Geschwisterlichkeit erinnern sie an das Urchristentum.

Nachdenklich machen solle jedoch, mit welcher Leichtigkeit von manchen Politikern die demokratischen Werte, zu denen auch die Vielfalt im Glauben gehöre, über Bord geworfen würden.

Alle Religionen wollten einen Weg weisen, der nach ihrer Meinung in der Regel der richtige sei. Freiheiten und Rechte gelte es zu verteidigen, gegen wen auch immer.