Dornstetten Dank mit Liedern und Worten

Dornstetten-Hallwangen. Seit 1996, als das Mundloch wieder geöffnet wurde, feiert der Förderkreis Historischer Bergbau Hallwangen am 4. Dezember, dem Tag der Schutzpatronin der Bergleute, in ökumenischer Form eine Andacht. Auch diesmal beging der Verein die Barbarafeier harmonisch und stimmungsvoll am Eingang des Stollens "Himmlisch Heer", wie der Förderkreis berichtet.