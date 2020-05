Dornstetten Corona-Krise: Ticketverkauf für Autokino startet

Und auch das Programm steht mittlerweile fest. Am Freitag, 29. Mai, laufen "Die Eiskönigin 2" (17 Uhr) und "Joker" (20 Uhr) über die rund 40 Quadratmeter große LED-Leinwand. Am Samstag, 30. Mai, werden "Enkel für Anfänger" (17 Uhr) und "Das perfekte Geheimnis" (20 Uhr) gezeigt. Am Sonntag, 31. Mai, warten der "König der Löwen" (17 Uhr) und "Terminator: Dark Fate" (20 Uhr) auf die Kinogänger. Am Montag, 1. Juni, werden "Ostwind 4" (17 Uhr) und "25 km/h" (20 Uhr) gezeigt. Am Dienstag, 2. Juni, laufen "Shaun das Schaf" (17 Uhr) und "Le Mans 66" (20 Uhr). Am Mittwoch stehen "Die Drei!!!" (17 Uhr) und "Bohemian Rhapsody" (20 Uhr) auf dem Programm. Am Donnerstag ist es Zeit für "Spione Undercover" (17 Uhr) und "Bad Boys for Life" (20 Uhr).

Ticket gilt jeweils für ein Auto