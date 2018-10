Für Auftritte voller Lebensfreude steht der Horber Gospelchor Gospeltrain. Er tritt am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Dornstetten auf. Bei Auftritten in Kirchen und anderen Veranstaltungen bringt der Chor unter Leitung des Gründers Winfried Bentele seinen Glauben an Gott mit Lebendigkeit und Spontanität in Liedern zum Ausdruck. Kein Konzert des Gospelchors Gospeltrain ist wie das andere. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Foto: Gospeltrain