Dornstetten Bürgermeister hofft auf hohe Wahlbeteiligung

Wesentlich entspannter als vor acht Jahren auf jeden Fall. Da hatten neben ihm auch Rolf Straub und Bernd Giering in einem spannenden Wettbewerb Amtsinhaber Dieter Flik herausgefordert. Ein zweiter, nicht weniger nervenaufreibender Wahlgang wurde notwendig, in dem Flik, Haas und Straub wieder antraten und sich schließlich Haas, zuvor Hauptamtsleiter Dornstettens, mit 51,1 Prozent der Stimmen knapp vor Straub (45,6 Prozent) durchsetzte.

Dass diesmal kein Gegenkandidat antritt, spreche auch für seine Arbeit, meint Haas zur diesmal deutlich kommoderen Ausgangslage – "und die Arbeit des gesamten Rathausteams". Dennoch hat der Amtsinhaber frühzeitig eine Broschüre und eine Internetseite erstellen lassen sowie vier Bürgergespräche anberaumt, um so den Einwohnern seine Ideen für die kommenden Jahre zu erläutern.

Fast schon überrascht wirkt Haas auf die Frage hin, ob es noch einmal acht Jahre werden sollen: "Damit habe ich mich noch gar nicht groß befasst." Er ist 59 Jahre alt, nach einer vollen Amtsperiode wäre er 67 – und könnte bereits Pensionär sein. "Solange es gesundheitlich geht und Spaß macht, wüsste ich nicht, warum ich vorzeitig ausscheiden sollte", blickt er dann doch ein ganzes Stück voraus. "Das ist im Moment keine Option."

In Sachen Betreuung ist viel passiert

Nach seinen ersten acht Jahren zieht Haas eine positive Bilanz. Unter anderem sei mit der Riedsteighalle das Angebot für Schulen und Vereine deutlich verbessert worden. Allerdings: In Dornstetten und den Stadtteilen gebe es nun eben vier Hallen – und die wollten unterhalten werden. Die sanierte Turn- und Festhalle in Aach werde von den Nutzern gelobt, Hallwangen verfüge nun in der umgebauten Feuerwehrremise über einen Mehrzweckraum, der von zahlreichen Gruppen genutzt werden könne.

Auch in Sachen Betreuung habe die Stadt viel geleistet, unter anderem zwei Kinderkrippen eingerichtet, die Ganztagsschule und nun auch an der Grundschule in Hallwangen eine Kernzeitbetreuung eingeführt.

Was die Verkehrsinfrastruktur angeht, habe sich ebenfalls viel getan. In Dornstetten wurde die Bahnhofstraße verschwenkt und im Zuge dessen ein Kreisverkehr gebaut – beides lange umstritten. Im Nachhinein hätten sich die Befürchtungen als unbegründet erwiesen, sieht Haas die Haltung der Stadt bestätigt. Nach Jahren des Streits haben Dornstetten und Aach nun außerdem ihre neuen Bahnhaltepunkte.

Ziel: Attraktivität Dornstettens zu erhalten

Und Dornstetten wächst: etwa in den Baugebieten Kreuz und Brunnenberg in der Kernstadt, am Erlenweg in Aach und am Sonnenrain in Hallwangen. Nicht ohne Stolz verweist Haas auf mehr als 50 Bauplatzverkäufe im vergangenen Jahr, auch wenn die Expansion mitunter von Bürgerprotesten begleitet wird. Was im Gebiet Kreuz II hinter ihm zu liegen scheint, steht ihm am Sonnenrain in Hallwangen, wo der Gemeinderat jüngst auch die Voraussetzung für die Erweiterung eines Seniorenheims geschaffen hat, vielleicht noch bevor.

In den kommenden Jahren gelte es nun, die Attraktivität Dornstettens zu erhalten und weiter zu steigern. Angestoßen oder bereits auf dem Weg sind der Bau eines Glasfasernetzes, das Projekt "Betreutes Wohnen" mit Tagespflege eines Investors an der Tübinger Straße und der Neubau von Kindertagesstätten. Gestartet wird mit dem viergruppigen Kindergarten in Hallwangen, weitere Plätze sollen folgen, vermutlich durch eine Erweiterung des Kindergartens St. Franziskus, so Haas. Neue Gewerbeflächen – "zur Bestandssicherung unserer Betriebe" – wolle die Stadt östlich von der Firma Weinmann Aach im Gebiet Eichwald zur Verfügung stellen und dafür rund fünf Hektar Wald roden.

In Sachen hausärztliche Versorgung, derzeit suboptimal, hat sich die Stadt unter der Regie des Gemeindeverwaltungsverbands für ein landesweit ausgeschriebenes Projekt beworben, in dem ein genossenschaftliches Modell mit Ärzten aus Nachbargemeinden verwirklicht werden könnte. "Ich bin überzeugt, dass man in der Stadt etwas machen könnte mit einem Investor", sagt Haas zum Thema Ärzteversorgung. Außerdem will er dafür sorgen, dass Dornstetten endlich Teil einer Leader-Förderkulisse wird.

Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro

Weitere Schwerpunkte will der Bürgermeister in der Innenstadt setzen. Das energetische Quartierskonzept ist erarbeitet, muss aber noch mit Leben gefüllt werden – und dabei sind auch die Einwohner im betreffenden Gebiet gefragt.

Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro – von privater und städtischer Seite – könnte das städtebauliche Gesamtkonzept, das ein Büro erarbeitet hat und das der Gemeinderat noch endgültig beschließen muss, in den kommenden 20 Jahren in Gang setzen. Laut Haas ist dabei etwa an die Verlängerung der Heselwiesenstraße, die Neuordnung und Erweiterung der Stellflächen auf dem sogenannten Hillerplatz, die Schaffung von Stellplätzen beim ZOB und etwa auch an die Schließung der Steining­straße – "vielleicht für ein größeres Projekt" – zu denken.

Was die Stadthalle, das wohl größte Projekt der kommenden Jahre, anbelangt, hat Haas im Gemeinderat für die Sanierung gestimmt – "vor allem aus finanziellen Gründen, weil wir noch viele andere Aufgaben haben". Er sei sich aber wohl bewusst, dass man auch anders argumentieren könne. Der Frage Sanierung oder Neubau soll, wie berichtet, nun zunächst in Abstimmung mit einem Architekten im Bauausschuss nachgegangen werden, ehe sie zurück in den Gemeinderat kommt.

Seine Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bezeichnet Haas als von Anfang an konstruktiv und sachorientiert. Geht es nach ihm, soll das so bleiben. Nach jetzigem Stand noch volle acht Jahre.