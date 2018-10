Dornstetten/Bruchsal 14-jährige Ausreißerin wieder da

Die Jugendliche wurde bereits seit dem 15. September vermisst. Die 14-Jährige war nach einer familiären Auseinandersetzung aus einer Flüchtlingsunterkunft in Aach verschwunden.

Sie konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitagvormittag wohlbehalten in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Bruchsal angetroffen und in Obhut genommen werden.

In Abstimmung mit dem Jugendamt wird das Mädchen nun vorerst in einer Jugendhilfeeinrichtung betreut.