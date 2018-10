Dornstetten/Baden-Baden 14-jähriges Mädchen wird vermisst

Nach einer familiären Auseinandersetzung war das 14-jährige Mädchen eritreischer Herkunft aus einer Flüchtlingsunterkunft in Aach verschwunden. Das Mädchen mit dem Namen Denait Semere verließ am Samstagmorgen, 15. September 2018, mit einer Tasche, etwas Kleidung und einer kleinen Menge Bargeld die Unterkunft und begab sich zunächst nach Freudenstadt, wo sie am selben Tag noch von Freunden in der Innenstadt gesehen wurde. Danach verliert sich die Spur des Mädchens.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Denait nach einem Sommeraufenthalt in Baden-Baden dort auch einige Bekanntschaften geschlossen hat und sich möglicherweise dort aufhalten könnte.

Vom Aussehen und Erscheinungsbild könnte Denait auf etwa 17 bis 18 Jahre geschätzt werden. Sie ist schlank, etwa 1,65 Meter groß und trägt auffällig dunkel-hell gefärbtes und zu Zöpfen zusammengebundenes Kraushaar. Denait hat einen dunklen Teint und spricht Deutsch mit Akzent.