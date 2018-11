Dornstetten Aufruf zu mehr Mitgliederwerbung

Die Pflegedienstleiterin Bärbel Leiser erläuterte das neue Pflegestärkungsgesetz 2 (PSG 2) und verwies darauf, wie einschneidend der Eintritt einer Pflegebedürftigkeit für alle Betroffenen ist. Viele Entscheidungen müssten getroffen werden. Anhand anschaulicher Beispiele erklärte sie die durch das PSG 2 eingetretenen Veränderungen.

Änderungen gab es vor allem in Bezug auf die Einstufung in einen der nun fünf statt drei Pflegegrade. Diese Einteilung wird vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) anhand von 64 Kriterien – früher waren es lediglich 20 – vorgenommen. Der entscheidende Gradmesser einer Pflegebedürftigkeit ist dabei die Einschätzung, wie stark der Mensch in seiner Selbstständigkeit beeinträchtigt und damit auf pflegerische Hilfe angewiesen ist. Die Diakoniestation biete für diesen Fall auch Beratungen an, sagte Bärbel Leiser. Dies belegte auch der Bericht einer Besucherin.

Nachbarschaftshilfe wird immer öfter angefragt