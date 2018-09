Dornstetten Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler

Unterrichtsende ist am ersten Schultag für die Klassen sechs bis neun sowie VKL der Werkrealschule um 11.50 Uhr. In der ersten Schulwoche finden noch keine Ganztagsangebote statt.

Alle Fünftklässler der Realschule und der Werkrealschule sowie deren Eltern beginnen das neue Schuljahr erst am Dienstag, 11. September, mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Martinskirche um 8.15 Uhr. Danach findet in der Stadthalle eine Aufnahmefeier statt. Nach dem gemeinsamen Gang ins Schulzentrum treffen sich die Eltern und Kinder noch kurz in ihren Klassen. Gegen 12.40 Uhr ist dieser erste Schultag für die Realschule beendet. Für die Schüler der Werkrealschule endet der Unterricht um 11.50 Uhr.