Dornstetten Auf die Wiese, durch die Stadt und unter Tage

Bärbel und Fritz Kalmbach laden für Dienstag, 26. Juni, zu einer Wildkräuterwanderung unter dem Motto "Heilsame Wildkräuter der Sommersonnenwende für Küche und Hausapotheke" ein. Bärbel Kalmbach ist Naturpädagogin, Köchin und kennt sich bestens aus mit gesunden, starken und wohlschmeckenden Wildkräutern. Die Gäste können beim Riechen, Schmecken und Genießen an diesem Wissen teilhaben. Wer will, kann ein Körbchen oder einen Stoffbeutel, Messer oder Schere, Stift und Block mitbringen. Gegen einen Kostenbeitrag ist auch die Verkostung von "Versucherle" möglich. Start ist um 17 Uhr in der Silberwaldstraße 1 in Hallwangen. Bei Regen gibt es ein Ersatzprogramm. Eine Anmeldung bei Bärbel Kalmbach, Telefon 07443/71 15, E-Mail baerbel. kalmbach@gmx.de, oder bei der Tourist-Info ist erwünscht.

Interessante Winkel der Stadt stellt Heinrich Albrecht vor. Er gibt auch unterhaltsame Anekdoten aus der Stadtgeschichte zum Besten. Am Freitag, 29. Juni, lädt der Stadtführer zur ersten sommerlichen Stadtführung ein. Die Tour beginnt um 16.30 Uhr an der Martinskirche.

Erna Märgner und der Förderkreis Historischer Bergbau laden zur Besichtigung des historischen Bergwerks in Hallwangen ein. Bei einem geführten Spaziergang unter Tage kann die Grube "Himmlisch Heer" am Freitag, 29. Juni, erkundet werden. Start ist um 17 Uhr am Aussichtspunkt "Bäumle" am Weiler Weg. Von dort aus führt eine kleine Wanderung über den Höhenkamm zum Bergwerk.