Dornstetten Auch Väter packen im Wald mit an

Dornstetten. Voll Spannung hatten die Kinder der evangelischen Kinderarche in Dornstetten den Tag erwartet, an dem ihre Väter, zum Teil auch Großväter und Mütter, mit ihnen gemeinsam in den Wald gingen, um dort zu bauen, zu reparieren, um das Waldstück wieder schön zu gestalten, das sie wöchentlich mit ihren Erzieherinnen besuchen.