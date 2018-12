Dornstetten Arbeiten mit Lob und Leckerli

"Sie wollen Nico abholen?", fragt Tierarzt Andreas Roeckl eine ältere Dame. Der Kater ist eine Tierschutzkatze und wurde nach einem Oberschenkelhalsbruch operiert.

Gespannt beobachten die zehnjährige Sophia und ihre acht Jahre alte Schwester Lena aus Dornstetten, wie der Arzt das Tier aus der Box holt. "Der ist zwischen vier und sieben Monate alt und grundsätzlich gesund", erklärt er den Mädchen. Im Gegensatz zu einem abgemagerten Tier, wie sie häufig bei den Tierschützern landen, macht Nico auf die Besucher einen guten Eindruck. Er bekommt Medikamente mit und soll in zehn Tagen noch einmal vorgestellt werden. Die Mädchen haben bei der diesjährigen Wünsch dir was-Aktion, die der Schwarzwälder Bote mit Unterstützung der Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstaltet, den Besuch in einer Tierarztpraxis auf ihre Anmeldung geschrieben.

Die Klinik Schabelhof in Bad Dürrheim nahm im Jahr 2007 ihre Arbeit auf. "Wir haben mit der Behandlung von Pferden angefangen", erzählt Karen Roeckl, die die Besucher an der Information empfängt. Dort geht es zu wie bei einem Humanmediziner: Daten werden erfasst, die Besitzer der Tiere füllen Fragebögen aus, dann heißt es warten. Lediglich die tierischen Patienten geben sich ungestümer und lautstärker als die menschlichen Zweibeiner. "Mittlerweile behandeln wir mehr Kleintiere als Pferde", erklärt Karen Roeckl. Um den Klinikbau gruppieren sich Gebäude, die von den Roeckls und ihrem Team zu Lagerzwecken, als Stallungen und zum Unterstellen von Fahrzeugen genutzt werden. "Toll, dass es drumherum so viel Land gibt", schwärmt Karen Roeckl, die ihre Besucher zunächst in die Untersuchungsräume für Pferde führt. Sophia und Lena reiten selber und folgen den Erklärungen gespannt.